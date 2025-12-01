Kayseri'de İtfaiye 'Tofu' Adlı Kediyi Havalandırma Boşluğundan Kurtardı

Kayseri itfaiyesi, Melikgazi Kılıçaslan Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna düşen 'Tofu' adlı kediyi sağlık kontrolü sonrası sahibine teslim etti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:30
Kurtarma Operasyonu ve Teslimat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen Tofu adlı kediyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kedinin bulunduğu noktaya ulaştı ve kısa sürede kurtarma çalışmasını tamamladı. Çıkarılan Tofu, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sahibi Zeynep Çılgın'a teslim edildi.

Bu başarılı müdahale, Büyükşehir Belediyesi'nin "tehlikeye düşen tüm canlıların yaşamı kıymetlidir" anlayışının bir yansıması olarak vatandaşlar tarafından takdir edildi.

