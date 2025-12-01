Kayseri'de İtfaiye 'Tofu' Adlı Kediyi Havalandırma Boşluğundan Kurtardı

Kurtarma Operasyonu ve Teslimat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen Tofu adlı kediyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kedinin bulunduğu noktaya ulaştı ve kısa sürede kurtarma çalışmasını tamamladı. Çıkarılan Tofu, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sahibi Zeynep Çılgın'a teslim edildi.

Bu başarılı müdahale, Büyükşehir Belediyesi'nin "tehlikeye düşen tüm canlıların yaşamı kıymetlidir" anlayışının bir yansıması olarak vatandaşlar tarafından takdir edildi.

KEDİ BAŞARILI BİR OPERASYONLA KURTARILARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ