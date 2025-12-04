Nadir Hastalıklarda Yapay Zekâ Dönemi: PNH için Dijital Dönüşüm Başlıyor

Nadir hastalıkların tanısında yapay zekâ ile yeni dönem

MLP Care, Alexion AstraZeneca Nadir Hastalıklar ve Evideep ortaklığıyla hayata geçirilen PNH Tanısı için Dijital Dönüşüm Projesi, Türkiye'de nadir hastalıkların erken tanısına yönelik öncü dijital girişimler arasında yer alıyor. Üç kurumun iş birliğiyle geliştirilen proje, sağlık hizmetlerinde yapay zekâ ve yerli teknoloji kullanımıyla tanı süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Proje, Sağlık Bakanlığı'nın 2023-2027 Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesindeki uygulamalara paralel olarak yürütülecek. Amaçlar arasında sağlık çalışanlarının doğru ve hızlı yönlendirme yetkinliğinin artırılması, dijital tanı programlarının yaygınlaştırılması, yerli teknolojinin sağlık sistemine entegrasyonu ve nadir hastalıkların veriye dayalı yönetimi yer alıyor.

Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH) gibi nadir hastalıklarda kesin tanı süresi araştırmalara göre ortalama 5 yılı buluyor; bu süreçte hastalar ortalama 8 farklı uzmana başvuruyor ve vakaların yaklaşık %35-40ında yanlış tanı nedeniyle tedavi gecikiyor. Yapay zekâ temelli algoritmalar, risk taşıyan hastaların daha erken tespit edilmesini ve doğru merkezlere yönlendirilmesini sağlayacak.

Yerli teknoloji ve pilot uygulama

Projede MLP Care’in geniş hastane ağı ve deneyimli uzman hekim kadrosu, Alexion AstraZeneca Nadir Hastalıklar grubunun 30 yıllık global deneyimi ve Evideep’in teknolojik yetkinlikleri bir araya geliyor. Pilot çalışma, Medical Park ve Liv Hospital'ların da yer aldığı MLP Care bünyesinde gerçekleştirilecek ve sağlık çalışanları için dijital bir tanı platformu kurulması hedeflenecek.

Beklenen etkiler: Yaşam kalitesi ve maliyetlerde azalma

MLP Care Dijital Tanı Direktörü Dr. Sinan Şahin projenin, nadir hastalıkları olan binlerce kişinin teşhis süresini kısaltarak doğru tanı ve tedaviye ulaşımını hızlandıracağını; bunun hem hastaların yaşam kalitesini yükselteceğini hem de yanlış veya gecikmiş tanılardan kaynaklanan sağlık sistemi maliyetlerini azaltacağını vurguladı. Ayrıca oluşturulacak veri havuzlarının gelecekte yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunacağı belirtildi.

Alexion AstraZeneca Nadir Hastalıklar Türkiye Genel Müdürü Derya Köker, kuruluşunun 2010'dan bu yana Türkiye'de aktif olduğunu hatırlatarak, sürdürülebilir ilerleme için güçlü iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Köker, projeyle nadir hastalığa sahip bireylerin doğru tanıya daha hızlı ulaşmasının ve sağlıkta fırsat eşitliğinin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Evideep AG CEO'su Barış Erdoğan ise teknolojinin yapay zekâ ile tanı sürelerini kısaltma, hasta takibini iyileştirme ve kişiselleştirilmiş tedavi geliştirme konusunda yeni fırsatlar sunduğunu; bu iş birliğinin hekim karar süreçlerini destekleyerek hastaların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Üç kurumun ortak çalışması, Türkiye'de nadir hastalıkların dijital yönetiminde örnek bir model oluşturmayı; erken tanı, etkin yönlendirme ve veri odaklı sağlık politikalarıyla hem bireysel hem toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor.

