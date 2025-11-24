Oltu'da 15 km'lik Öğretmenler Günü Yürüyüşü: Ardost Yaylası'na Anlamlı Adımlar

Oltulu Doğaseverler ve Erzurum Yürüyüş Ekibi, 24 Kasım'da Oltu Çamlıbel'den Ardost Yaylası'na 15 km yürüdü; 36 katılımcıyla Öğretmenler Günü anlamlı şekilde kutlandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:29
36 doğasever Oltu Çamlıbel'den yürüdü

Oltulu Doğaseverler Grubu ile Erzurum Yürüyüş Ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Gününü doğa içinde düzenlenen anlamlı bir etkinlikle andı.

Toplam 36 kişiden oluşan yürüyüşçüler, Oltu Çamlıbel Barajı yanından başlayarak Ardost Yaylası'na doğru 15 kilometrelik parkuru kat etti. Etkinlik, doğa ile iç içe geçen yürüyüşün yanı sıra öğretmenlere duyulan saygı ve minnet duygusunu ön plana çıkardı.

Yürüyüşün sonunda her iki grup bir araya gelerek topluca Öğretmenler Günü'nü kutladı. Oltu Yürüyüş Grubu'ndan Avukat Muharrem Kalyon etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Erzurum Yürüyüş Grubu ile Oltu Doğaseverler Yürüyüş Grubu olarak Çamlıbel Köyü Ardost Yaylası’nda yürüyüş gerçekleştirdik. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. İlmi hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmelerini temenni ediyoruz."

Katılımcılar, etkinliğin geleneksel hale getirilerek her yıl Öğretmenler Günü'nde tekrarlanabileceğini belirtti ve bu tür buluşmaların hem toplumsal farkındalığı artırdığını hem de doğa sevgisini pekiştirdiğini vurguladı.

