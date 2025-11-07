Düzce Belediye Meclisi Yusuf Ercan’ın Adını 183. Sokağa Verdi

Kasım ayı ikinci oturumu tamamlandı

Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci oturumu, Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, 24 gündem maddesinin görüşülmesiyle tamamlandı.

Toplantıda bir önceki oturumun meclis tutanak özeti oy birliği ile kabul edildi. Ardından komisyonlara havale edilen maddeler üzerinde oylamalar yapıldı.

Komisyon kararları ve isimlendirme

Hukuk Komisyonu gündemindeki maddeler görüşülürken, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü ve servis araçları (S Plaka) yönetmeliğine ilişkin konular ele alındı ve karara bağlandı.

İmar Komisyonu gündeminde yer alan bir madde kapsamında, Şehit Kemal Işıldak Mahallesi 183. Sokağa Konuralp’in belde belediyesi döneminde son başkanlığını yapan merhum Yusuf Ercan’ın adının verilmesi teklifi de görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Yusuf Ercan, 2009-2014 yılları arasında Konuralp Belediye Başkanlığı görevini yürüttü ve 2 Nisan 2025 tarihinde vefat etti.

Toplantının kapanışı

İmarla ilgili kalan gündem maddelerinin oylanıp karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. Meclis, üçüncü birleşimin 13 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de yapılmasına karar verdi.

