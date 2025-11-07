Düzce Belediye Meclisi Yusuf Ercan’ın Adını 183. Sokağa Verdi

Düzce Belediye Meclisi, Başkan Vekili Hasan Günden yönetiminde yapılan oturumda Konuralp’in eski belediye başkanı Yusuf Ercan’ın adını 183. Sokağa verdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:23
Düzce Belediye Meclisi Yusuf Ercan’ın Adını 183. Sokağa Verdi

Düzce Belediye Meclisi Yusuf Ercan’ın Adını 183. Sokağa Verdi

Kasım ayı ikinci oturumu tamamlandı

Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci oturumu, Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, 24 gündem maddesinin görüşülmesiyle tamamlandı.

Toplantıda bir önceki oturumun meclis tutanak özeti oy birliği ile kabul edildi. Ardından komisyonlara havale edilen maddeler üzerinde oylamalar yapıldı.

Komisyon kararları ve isimlendirme

Hukuk Komisyonu gündemindeki maddeler görüşülürken, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü ve servis araçları (S Plaka) yönetmeliğine ilişkin konular ele alındı ve karara bağlandı.

İmar Komisyonu gündeminde yer alan bir madde kapsamında, Şehit Kemal Işıldak Mahallesi 183. Sokağa Konuralp’in belde belediyesi döneminde son başkanlığını yapan merhum Yusuf Ercan’ın adının verilmesi teklifi de görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Yusuf Ercan, 2009-2014 yılları arasında Konuralp Belediye Başkanlığı görevini yürüttü ve 2 Nisan 2025 tarihinde vefat etti.

Toplantının kapanışı

İmarla ilgili kalan gündem maddelerinin oylanıp karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. Meclis, üçüncü birleşimin 13 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de yapılmasına karar verdi.

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ’NİN KASIM AYI İKİNCİ OTURUMU DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASAN GÜNDEN...

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ’NİN KASIM AYI İKİNCİ OTURUMU DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASAN GÜNDEN BAŞKANLIĞINDA 24 GÜNDEM MADDESİNİN GÖRÜŞÜLMESİYLE TAMAMLANDI.

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ’NİN KASIM AYI İKİNCİ OTURUMU DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASAN GÜNDEN...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı