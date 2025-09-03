Kayseri'de Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen T.B. ve T.E.'nin Kocasinan ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki iki iş yerinde yapılan aramalarda, ekipler 20 bin 980 içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 elektronik sigara ve 39 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

