Kayseri'de 'Kız Meselesi' Kanlı Bitti: 1 Ölü

Olayın ayrıntıları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman D. ile M.A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman D.'yi tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osman D.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman D. hayatını kaybetti. Ekipler, olay sonrası kaçan şüpheli M.A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

