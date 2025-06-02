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Kayseri'de Kurban Bayramı İçin Provalar Başladı: Kesim Alanı Hazır

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kesim alanında prova gerçekleştirdi. Kesimhanenin hazırlıkları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:45
Kayseri'de Kurban Bayramı İçin Provalar Başladı: Kesim Alanı Hazır

Kayseri'de Kurban Bayramı İçin Provalar Başladı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde doğru kesim uygulamaları için prova gerçekleştirdi. Belediye, 3 büyükbaş hayvanın kesildiği bu etkinlik ile kesim alanının hazırlıklarını gözler önüne serdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki kesim alanında incelemelerde bulundu. Bu alan, 130 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 200 büyükbaş ve 84 küçükbaş hayvanın satışına imkan sağlıyor.

Kesimhanede, bir büyükbaş hayvan deneme amaçlı kesilirken, bu işlem sırasında deri yüzme ve diğer aşamalar uygulamalı olarak gösterildi. Kesilen iki büyükbaş hayvanın etlerinin ise bayramda kesim için gelenlere kavurma olarak dağıtılacağı belirtildi.

Kesimhanenin Hazırlığı Tamamlandı

Çolakbayrakdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kesimhanenin teknolojik ve hijyenik olduğunu vurguladı. Bayrama sayılı günler kaldığını ifade eden Çolakbayrakdar, "Kesim alanındaki çalışmalarımızı bugün son deneme kesimiyle birlikte tamamladık. Hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini arife günü de tekrarlayacağız. Kurban Bayramı'nın birinci günü, vatandaşlarımızın konforlu ve huzurlu şekilde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için kesimhanemiz hazır vaziyettedir," dedi.

Bayramda kurban yakalama timinin de hizmet vereceğini belirten Çolakbayrakdar, vatandaşların kurbanlıklarının kaçması durumunda belediye ile iletişime geçebileceklerini aktardı.

Hizmet Veren Durum

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Tuğluk, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için 63 geçici kesim yeri, 13 kesimhane ve yol kontrol noktasıyla birlikte toplamda 200 görevli veteriner hekim ile hizmet vereceklerini bildirdi.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi prova için 3 büyükbaş hayvanın...

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi prova için 3 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar (sağda), çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi prova için 3 büyükbaş hayvanın...

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi prova için 3 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar (sağda), çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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