Kayseri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Yangın Olayı Kayseri'de Gerçekleşti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda bir yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Eğribucak Mahallesi'nde yaşanan bu yangına, itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri hızla müdahale etti. Yangının büyümesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlar Destek Oluyor

Yangın tehdidi altında olan çevredeki evlerin sakinleri de yangın söndürme ekiplerine destek oldu. Bazı evlerin bahçelerinde ağaçların zarar gördüğü bildirildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına rağmen ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba harcıyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda çıkan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.