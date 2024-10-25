Kayseri'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası ve Yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil, park halindeki iki araca ve seyir halindeki bir araca çarparak yangın çıkardı. Olayda toplamda dört kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Y.E. isimli sürücünün kullandığı 38 ALH 869 plakalı otomobil, park halindeki araçlardan birine ve yolda ilerleyen bir başka araca arkadan çarparak kontrolden çıktı. Çarpmanın sonucunda, Y.E.T. adlı aracın motor kısmında yangın meydana geldi.

Acil Yardım ve Yangın Söndürme

Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Yaralıların Durumu

Kazanın oluşturduğu yaralanmalar nedeniyle dört kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 3 araca çarpan otomobil yandı, kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 3 araca çarpan otomobil yandı, kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.