Kayseri'de Sahte Dolar Operasyonu: 1 Gözaltı, 4 bin 200 Dolar Ele Geçirildi

Kayseri'de Sahte Dolar Operasyonu: 1 Gözaltı
Valilikten gelen açıklama ve operasyon detayları
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Y.I'nın piyasaya sahte dolar süreceğini tespit etti.
Hunat Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, zanlının üzerinde 4 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.
Ele geçirilen banknotların dökümü: 41 sahte 100 dolar ile 2 sahte 50 dolar.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
