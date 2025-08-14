DOLAR
Kayseri'de Sahte Dolar Operasyonu: 1 Gözaltı, 4 bin 200 Dolar Ele Geçirildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, şüpheli Y.I. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:28
Valilikten gelen açıklama ve operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Y.I'nın piyasaya sahte dolar süreceğini tespit etti.

Hunat Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, zanlının üzerinde 4 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Ele geçirilen banknotların dökümü: 41 sahte 100 dolar ile 2 sahte 50 dolar.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

