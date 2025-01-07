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Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Şüpheli İntihar Etti

Kayseri'de bir tartışma sonucunda birini öldüren şüpheli, aynı silahla intihar etti. Olayın ayrıntıları haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:42
Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Şüpheli İntihar Etti

Kayseri'de Kanlı Tartışma

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan trajik olayda, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren M.K., aynı silahla intihar etti.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, M.K., alacaklısı olduğu iddia edilen A.M.Ö. ile Sahabiye Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki bir otelde buluştu. Bu buluşmada, iki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında, M.K. üzerinde taşıdığı tabancayla önce A.M.Ö.'ye ateş etti, ardından da intihar etti.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından otel çalışanlarının ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, M.K. ve A.M.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi öldürdüğü tabancayla intihar etti....

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi öldürdüğü tabancayla intihar etti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi öldürdüğü tabancayla intihar etti....

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi öldürdüğü tabancayla intihar etti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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