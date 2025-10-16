Kayseri'de Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi başladı

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) yürütücülüğünde düzenlenen 'Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi', Erciyes Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılışta savunma sanayisine dair güncel gelişmeler ve işbirliği fırsatları ele alındı.

ASFAT Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş'ın konuşması

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı değerlendirdi. İlbaş, 'Türkiye, bir ülkeyle savunma sanayisinde işbirliğine girerse asla onu yarı yolda bırakmıyor.' ifadeleriyle uluslararası sorumluluğa vurgu yaptı.

İlbaş, savunma sanayisindeki başarının tüm bölgeye ve müttefik ülkelere gurur verdiğini belirterek, Türk savunma ekosistemine ilişkin şu bilgileri paylaştı: 100 bin nitelikli insan görev yapıyor ve 3 bin 400 civarında şirket bulunuyor. İlbaş, ekosistemin güçlenmeye devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ortaya koyduğu stratejiyle önemli sonuçların yakında alınacağını söyledi.

Sürdürülebilirlik ve insan kaynağına vurgu

İlbaş, savunma sistemlerinin sürekli geliştirilmesinin önemine dikkat çekti ve sürdürülebilirliğin esas hedef olduğunu belirtti: 'Her gün yeni uçak, İHA, gemi, tank yapabilirsiniz ama asıl olan bunun sürdürülebilirliğidir.' Bu hedefe ulaşmada en önemli sac ayağının insan kaynakları olduğunu söyleyen İlbaş, üniversite-sanayi işbirliğinin gerekliliğini vurguladı ve sempozyumda sanayi odası, üniversite ve makina mühendisleri odasının bir arada olmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

'Bizim milli imkanlarla üretim misyonumuz da var'

ASFAT'ın görevleri arasında gemi, uçak ve tankların onarımı, iyileştirilmesi ve modernizasyonunun bulunduğunu aktaran İlbaş, tüm platformları çalışır halde tutmanın örgütün temel misyonu olduğunu söyledi. İlbaş, fabrikalarda üretim faaliyetleri yürütüldüğünü, fazla kapasitenin üretime dönüştürüldüğünü ve temin zorluğu yaşanan parçaların milli imkanlarla üretildiğini belirterek bu sayede Türk savunma sanayisinin sürdürülebilirliğinin güvence altına alındığını kaydetti.

Uluslararası işbirliği ve güven mesajı

İlbaş, Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerle işbirliğine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Herhangi bir platformu bir ülkeye veriyorsa o platformu bütün kullanım haklarıyla kontrolüyle ona veriyor. Yani birilerine bir şey satıp arkasından onu çalışmaz hale getirmek gibi bir hesabı yok.' Ayrıca, parça ihtiyacı durumunda 'ambargo uygulamıyoruz' sözleriyle dayanışma ve güven mesajı verdi ve 'Türk milleti, Türk Devleti kimseyi arkadan vurmaz.' ifadelerini kullandı.

Kayseri'den destekleyen mesajlar

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, savunma sanayisini dünyanın her yerinde mücadele veren asker, polis ve jandarmanın yaslandığı 'çelik kalkan' olarak tanımladı. Çiçek, 30-40 yıl önce savunma sanayisine dair en küçük parçanın bile alınamadığını, bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, mühendislerin çalışması ve milletin gayretiyle İHA, SİHA, uçak ve denizaltıların yapıldığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 80'lerin üzerinde azaltmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörü destekleme iradesine dikkat çekti.

Kayseri Makina Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol da Türkiye'nin 170'den fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir savunma gücü olduğuna işaret etti.

Sempozyum, 18 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

