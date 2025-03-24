Kayseri'de Uygulanan Şok Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen şok operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan zanlılarla birlikte önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:23
Kayseri'de Uygulanan Şok Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulama ile Suçlular Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen şok uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 75 noktada denetim yaptı.

Denetim Detayları

Bu kapsamda, 3,482 araç ve 6,725 kişi üzerinde sorgulama gerçekleştirildi. Ayrıca 102 park ve bahçe kontrol edildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalar neticesinde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda, 27,35 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap, 1 tabanca, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 37 fişek, 5 hacizli yakalamalı araç, 1 sahte plakalı araç, 1 çalıntı otomobil ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Adli İşlemler

Uygulama sonucu, 12 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında ise 11 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 14 kişi için de işlemler yapıldı.

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