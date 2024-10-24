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Kayseri'de Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de ayakkabı tabanında uyuşturucu gizleyen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:01
Kayseri'de Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de, ayakkabı tabanına uyuşturucu madde gizleyen bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan resmi açıklamaya göre, Kayseri Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirildiği istihbaratı üzerine harekete geçtiğini bildirdi.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Madde

Bölgeye yapılan operasyonda, Gülük Mahallesi'nde bulunan bir otelde, şüpheli F.M. yakalandı. Şüphelinin otel odasında ve eşyalarında gerçekleştirilen aramada, ayakkabısının tabanında gizlenmiş tam 1005 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin jandarma karakolundaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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