Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo 600 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Madde Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda, otomobilin arka tamponuna gizlenmiş olan 12 kilo 600 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde taşınması şüphesiyle iki aracı durdurdu. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan arama sonucunda, otomobilin arka tamponunda saklanmış büyük miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayla bağlantılı olarak E.K.G. (26), V.B. (18), T.K. (31) ve B.G. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen devam etmekte.