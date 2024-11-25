Kayseri-Sivas Kara Yolu Kar Yağışı Sonrası Ulaşıma Açıldı

Kayseri-Sivas Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Sivas kara yolu, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kontrollü Geçişler Başladı

Dün etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolunda, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından, araçların kontrollü geçişine izin verilmeye başlandı.

Sürücülere Uyarı

Karayolları yetkilileri, sürücülere buzlanma ve tipi nedeniyle sıkıntı yaşamamaları için tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Olumsuz durumların yaşanmaması için ekipler, tuzlama ve yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.