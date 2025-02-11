Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AB Konseyi Başkanı Costa ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından alınan bilgilere göre, görüştüğü konular arasında Kazakistan ile AB arasındaki güncel sorunlar ve işbirliğini güçlendirme yolları yer aldı.

Tokayev, AB ile olan ilişkilerin olumlu dinamiğine dikkat çekerek, bu bağlamda ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve lojistik, sürdürülebilir kalkınma ve dijital dönüşüm gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar, geniş yelpazede ikili ve bölgesel gündem üzerinde daha fazla diyalog ve pratik etkileşimde bulunma isteklerini de dile getirdi.

Aynı zamanda Tokayev, AB Konseyi Başkanı Costa'yı Kazakistan'a davet etti.