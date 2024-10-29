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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den 29 Ekim Kutlaması

Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı için Erdoğan'ı tebrik etti ve işbirliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:18
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den 29 Ekim Kutlaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Kutlama Mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhuriyet Bayramı’nın Önemi

Tokayev, mesajında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Türkiye için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, bu günün birliği ve ilerlemenin sembolü olduğunu ifade etti.

İkili İlişkilerde Güçlü İşbirliği Vurgusu

Ayrıca, Astana ve Ankara arasındaki stratejik işbirliğinin, ortak gayretlerle iki ülkenin yararına olarak güçlenmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Başarılar ve Refah Dilekleri

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevinde başarılar dilerken, kardeş Türk halkına da refah temennisinde bulundu.

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