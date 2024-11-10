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Kazakistan'da Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 Kasım vesilesiyle Atatürk anıtında düzenlenen tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:56
Kazakistan'da Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Kazakistan’da Atatürk Anma Töreni Yapıldı

Kazakistan’ın başkenti Astana, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle özel bir törene ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlik, Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törene Katılım Yoğundu

Törene, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve eşi, Büyükelçilik görevlileri, Kazakistan’daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve diğer davetliler katıldı. Etkinlik, saat 09.05’te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayarak İstiklal Marşı ve Kazakistan Milli Marşı’nın okunması ile devam etti.

Kapucu: Atatürk Çok Yönlü Bir Devlet Adamıydı

Büyükelçi Kapucu, tören sırasında yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Kurtuluş Savaşı’nın lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk devriminin önderi olduğunu vurguladı:

"57 yıllık ömrüne 11 savaş sığdıran Atatürk, askeri dehasının yanı sıra devlet kurucusu, kurtarıcı, devrim önderi, devlet adamı ve usta diplomat özelliklerinin hepsine birden sahiptir."

Türk Dili ve Kültürel Birlik Vurgusu

Kapucu, "Atatürk’ün 1928’de gerçekleştirdiği Harf İnkılabı, Türk dünyası ile kurulmasını arzuladığı kültür birliği ile yakından ilgilidir." diyerek, Atatürk’ün Türk dilinin gelişimi üzerine yaptığı katkılara da dikkat çekti.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Silah arkadaşı tüm şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." şeklindeki duygusal sözleriyle açılışı sona erdirdi.

Atatürk’ün izlediği siyasetin, günümüz Türk dünyası ile örtüştüğünü belirten Kapucu’nun ifadeleri, milletlerarası ilişkilerdeki derin bağlantıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılı dolayısıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı. 09.05’te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılı dolayısıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı. 09.05’te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı okundu.

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