Kazakistan'da Kar Fırtınası Şehirler Arası Yolu Kapatıyor

Kazakistan'da etkili olan kar fırtınası, şehirler arası yolları kapatırken, mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:17
Kazakistan'da Kar Fırtınası Şehirler Arası Yolu Kapatıyor

Kazakistan'da Kar Fırtınası Etkisini Gösteriyor

Kazakistan, kar fırtınası nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkede başkent Astana dahil, kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli kar, şehirler arası yolları tamamen ulaşıma kapattı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için acil durum ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı Yollar ve Kurtarma Çalışmaları

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, başkentten tüm yönlere giden yolların trafiğe kapalı olduğunu duyurdu. Bakanlık, son iki gün içinde kar fırtınası nedeniyle 62’si çocuk 318 kişi dahil olmak üzere 38 aracın kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca, kötü hava koşulları nedeniyle yollarda mahsur kalanlar için ek tren seferleri planlandı.

Halk İçin Uyarılar ve Uçak Seferleri

Halk, uzak mesafelere seyahat etmemeleri yönünde uyarılırken, Astana'da trafik akışının yavaşladığı gözlemleniyor. Kentte kar temizleme çalışmaları da kesintisiz devam ediyor. Öte yandan, Uluslararası Astana Havalimanı'nda bazı uçak seferlerinin de ertelendiği bildirildi.

Kazakistan’da kar fırtınası nedeniyle şehirler arası yollar ulaşıma kapandı, mahsur kalanların...

Kazakistan’da kar fırtınası nedeniyle şehirler arası yollar ulaşıma kapandı, mahsur kalanların kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Başkent Astana dahil ülkenin kuzey ve doğu kesimlerindeki şiddetli kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kazakistan’da kar fırtınası nedeniyle şehirler arası yollar ulaşıma kapandı, mahsur kalanların...

Kazakistan’da kar fırtınası nedeniyle şehirler arası yollar ulaşıma kapandı, mahsur kalanların kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Başkent Astana dahil ülkenin kuzey ve doğu kesimlerindeki şiddetli kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

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