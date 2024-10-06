Kazakistan İlk Nükleer Enerji Santrali İçin Referandumda Oy Kullanıyor

Kazakistan'da Nükleer Enerji Referandumu

Kazakistan, ülkesinin ilk nükleer enerji santrali inşası için önemli bir referanduma gidiyor. Halk, bu süreçte kararını vermek üzere sandık başına gelerek oy kullanmaya başladı.

Oy Verme İşlemi Başladı

Referandumda toplam 10.323 sandık kuruldu ve oy verme işlemi, yerel saatle 07:00 itibarıyla başladı. Ayrıca, Kazakistan'ın 59 ülkedeki temsilciliklerinde de oy verme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Seçmen Sayısı ve Oylama Süreci

Ülkede kayıtlı 12.244.683 seçmen bulunmaktadır ve bu referandumda oy kullanmaları bekleniyor. Seçmenler, "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" diye yanıt verecekler.

Uluslararası Gözlemciler Referandumu Takip Ediyor

Referandum sürecini, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer 4 uluslararası kuruluşta görevli toplam 102 gözlemci ile birlikte 30 ülkeden 75 yabancı gözlemci takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev'in Açıklamaları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’daki 211 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, "Bugün ülke tarihine geçecek. Nükleer enerji santrali olup olmayacağına vatandaşlarımız karar verecek" dedi. Tokayev, referandumun doğrudan demokrasinin etkili bir aracı olduğunu vurgulayarak, devletin halkın kararına göre hareket edeceğini bildirdi.

Gelecek Vizyonu

Tokayev, halkın referandum sonucunda nükleer santrale onay vermesi durumunda, bu projeyi kimin üstleneceği hakkındaki görüşlerini de paylaştı. "Kazanılacak onayın ardından Kazakistan'a en ileri teknolojilere sahip küresel şirketlerin oluşturduğu bir uluslararası konsorsiyumun projeyi üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Oy verme işlemi, yerel saatle 20:00'de sona erecek.

Kazakistan’da, ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.

Kazakistan’da, ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.

Kazakistan’da, ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.

Kazakistan’da, ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.

Kazakistan’da, ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.

Kazakistan’da, ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek için düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı.