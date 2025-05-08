Kazakistan Parlamentosu, TDT Kurucu Belgesinde Değişiklikleri Onayladı

Kazakistan Parlamentosu, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkelerin imkanlarını genişleten teşkilatın kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklikler yapılmasını öngören protokolü onayladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato, yaptığı açıklamalarında, genel oturumda alınan kararlarla 12 Kasım 2021’de Türk Dili Konuşan Ülkelerin İşbirliği Konseyi’nin adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesinin ardından, bu değişikliklerin gerekliliğine değindi. 11 Kasım 2022'de TDT Devlet Başkanları Semerkand Zirvesi'nde imzalanan protokol, Senato tarafından onaylandı.

Açıklamada, geçtiğimiz hafta Kazakistan Parlamentosu'nun alt kanadı olan Meclis'te de onaylanan protokolün, Senato'nun Dış İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi'nde detaylı bir şekilde incelendiği bilgisi verildi. "Protokolün onaylanması, Türk devletleriyle daha ileri çalışmalar için sağlam bir temel oluşturacaktır," denildi.

Dahası, bu protokolün Nahçıvan Anlaşması’nı tadil ederken, TDT'nin uluslararası hukuk çerçevesinde resmen teşkilat olarak kabul edilmesine ve gözlemci üye ülkeler için teşkilatın faaliyetlerine katılımını genişletmesine olanak tanıdığı vurgulandı. "Türk devletleriyle işbirliği ülkemizin dış politikasında stratejik önceliğe sahiptir," ifadesi dikkat çekti.

Senatör Alişer Satvaldiyev, oturumda yaptığı konuşmada, Nahçıvan Anlaşması'nda 10 maddelik değişiklik yapılmasını öngören protokolün Kazakistan'dan önce Türkiye ve Azerbaycan tarafından onaylandığını hatırlatırken, Kazakistan'ın Türk dünyasının ata yurdu olarak kabul edildiğini belirtti. Ülkesinin teşkilata üye ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğinin altını çizdi.

Kazakistan Parlamentosu'nda Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkelerin imkanlarını genişleten teşkilatın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nda değişikliklerin yapılmasını öngören protokol onaylandı.

Kazakistan Parlamentosu'nda Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci ülkelerin imkanlarını genişleten teşkilatın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nda değişikliklerin yapılmasını öngören protokol onaylandı.