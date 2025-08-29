Kazan Zirvesi'nde Yeni Medya ve Yapay Zeka Eğitimin Geleceği Tartışıldı

Kazan'da Yeni Medya ve Yapay Zeka Eğitime Etkisini Tartışan Oturum

"Yeni medya ve yapay zeka geleneksel eğitim kurumlarının yerini alacak mı? Dijitalleşme çağında nasıl ayakta kalınır?"

Ziyo Forum Bilimsel ve Eğitimsel Kalkınma Uluslararası Fonu Basın Sözcüsü Sirojiddin Bozarov, oturumda yapay zekanın eğitimdeki rolüne işaret etti. Bozarov'un sözleri öne çıktı: "Yapay zeka doğru yönde, doğru yerde..."

Oturumda, yeni medya araçları ve yapay zekanın geleneksel eğitim kurumları üzerindeki etkileri, dijitalleşme sürecinde kurumların sürdürülebilirlik stratejileri ve eğitim modellerinin nasıl dönüşebileceği ele alındı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Yeni medya ve yapay zeka geleneksel eğitim kurumlarının yerini alacak mı? Dijitalleşme çağında nasıl ayakta kalınır?" başlıklı bir oturum düzenlendi.