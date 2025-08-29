DOLAR
Kazan Zirvesi'nde Yeni Medya ve Yapay Zeka Eğitimin Geleceği Tartışıldı

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde yeni medya ve yapay zekanın eğitime etkileri tartışıldı; Sirojiddin Bozarov "Yapay zeka doğru yönde, doğru yerde..." dedi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:34
Kazan'da Yeni Medya ve Yapay Zeka Eğitime Etkisini Tartışan Oturum

"Yeni medya ve yapay zeka geleneksel eğitim kurumlarının yerini alacak mı? Dijitalleşme çağında nasıl ayakta kalınır?"

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında, "Yeni medya ve yapay zeka geleneksel eğitim kurumlarının yerini alacak mı? Dijitalleşme çağında nasıl ayakta kalınır?" başlıklı bir oturum gerçekleştirildi.

Ziyo Forum Bilimsel ve Eğitimsel Kalkınma Uluslararası Fonu Basın Sözcüsü Sirojiddin Bozarov, oturumda yapay zekanın eğitimdeki rolüne işaret etti. Bozarov'un sözleri öne çıktı: "Yapay zeka doğru yönde, doğru yerde..."

Oturumda, yeni medya araçları ve yapay zekanın geleneksel eğitim kurumları üzerindeki etkileri, dijitalleşme sürecinde kurumların sürdürülebilirlik stratejileri ve eğitim modellerinin nasıl dönüşebileceği ele alındı.

