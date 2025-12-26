KBB Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Başaran Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirerek bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hastane, deneyimli Op. Dr. Abdülkerim Başaran'ı kadrosuna dahil ederek hasta kabulünü başlattı.

Uzmanlık ve hizmet alanları

Op. Dr. Abdülkerim Başaran, burun estetiği, revizyon rinoplasti, burun kemik ve kıkırdak eğrilikleri, burun polipleri ve açık ile kapalı (endoskopik) kulak zarı ameliyatları gibi alanlarda hizmet veriyor. Hastalarına modern cerrahi yöntemlerle tedavi sunmaya devam ediyor.

Eğitim ve kariyer

Tıp eğitimini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Op. Dr. Abdülkerim Başaran, uzmanlık eğitimini Gaziantep Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda aldı. Daha önce Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde görev yapan Dr. Başaran, mesleki çalışmalarını artık Gaziantep Özel ANKA Hastanesi bünyesinde sürdürecek.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, bölgeye kaliteli KBB hizmetleri sunma hedefiyle hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

