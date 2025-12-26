Arnavutköy AKİF 25: Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda bin 500 kişiye iş fırsatı

Arnavutköy AKİF 25 kapılarını açtı: Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda bin 500 kişiye iş fırsatı

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Arnavutköy Kariyer ve İstihdam Fuarı - AKİF 25, Arnavutköy Şehir Parkı Fuar Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fuarda 40 farklı sektörden 80 firma yer aldı ve bin 500 kişiye istihdam fırsatı sunuldu.

Açılış ve katılımcılar

Fuarın açılışına Arnavutköy Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, işverenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon, yerel yönetim, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Başkan Candaroğlu'nun değerlendirmesi

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, istihdamın sadece ekonomik değil sosyal bir mesele olduğunu vurgulayarak programın önemine dikkat çekti. Konuşmasında belediyenin istihdam çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İstihdam yerel yönetimlerin en temel sorumluluk alanlarından biridir. Çünkü işsizlik sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal bir meseledir. İşi olan insanın kendine güveni olur. Ailesine karşı aidiyeti olur. Bu bilinçle 2010 yılında kurduğumuz Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), 15 yılda 15 binden fazla vatandaşımıza iş imkanı sağladı. Bu yıl da 100’ün üzerinde toplu iş görüşmesi gerçekleştirerek yaklaşık bin 500 vatandaşımızı istihdam ettik. Fuarımızda 100’e yakın firma yer alıyor. Vatandaşlarımız bu firmalarla birebir görüşme fırsatı buluyor."

Gençlere çağrı

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu gençlere seslenerek mesleki ve dil becerilerinin önemine dikkat çekti ve, "Her toplantıda söylüyorum; gençlerimizin en az bir, becerenlerin ise iki yabancı dil bilmesi gerekiyor. Arnavutköy Belediyesi birçok belediyeden daha önde çalışmalar yapıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirin. Çünkü kaçan balık büyük olur. Bu fuar, gençlerimiz için büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

İşveren ve başvuru sahibi görüşleri

Fuar alanında görüşmeler yapan firmalardan birinin Kurumsal Hizmetler yetkilisi Süleyman Keleş, organizasyonun niteliğini vurgulayarak, "Biz İstanbul Havalimanı’nın çay, ikram ve temizlik hizmetlerini yapıyoruz. Burada uygun adayları bulmak için bulunuyoruz. Daha önce birçok ilçedeki istihdam fuarlarına katıldım ama burası farklı bir konsepte hazırlanmış. Gerçekten emek verilmiş, değer katılmış. Hem işveren hem iş arayan için önemli bir buluşma noktası. Tüm iş arayanlara tavsiyem; evde oturmasınlar, buraya gelsinler, görüşme yapsınlar." dedi.

Fuar alanına gelerek iş başvurusunda bulunan Yasin Ünal ise, "Mustafa Candaroğlu Başkanımıza bu fuarı düzenlediği için teşekkür ederim. Burada birçok iş seçeneği var. Böyle bir projenin Arnavutköy için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Burada da kendi alanımla ilgili firmalarla görüştüm, oldukça verimli geçti." sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Ödüller ve sosyal sorumluluk

Fuar kapsamında, yıl içinde kadın ve engelli istihdamına katkı sağlayan, ayrıca çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında fark oluşturan firmalara teşekkür plaketi takdim edildi. Organizasyon, hem istihdamı desteklemeyi hem de toplumsal duyarlılığı ödüllendirmeyi hedefledi.

