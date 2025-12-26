Nilüfer 2026'ya Ortak Akılla: Şadi Özdemir'den Doğru Yatırım Vurgusu

Nilüfer 2026'ya Ortak Akılla Hazırlanıyor

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yılın son muhtarlar buluşmasında karar süreçlerinin mahalle öncelikleri ve ortak akıl temelinde şekillendiğini vurguladı. Nilüfer Barış Meclisi'nde düzenlenen toplantıda, 64 mahalle muhtarı ile bir araya gelinerek 2025'te hayata geçirilen projeler değerlendirildi ve 2026 yol haritası tartışıldı.

Ortak akıl vurgusu

Göreve gelirken verdikleri ortak akıl sözünü hatırlatan Başkan Özdemir, yönetim anlayışlarının temelinde katılımcılığın yer aldığını belirtti. Özdemir, yatırım kararlarının masa başında değil mahalle dinamiklerine göre belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi: "Biz ortak akılla yönetme vaadinde bulunduk. Nilüfer Kent Konseyi, akademik odalar, muhtarlarımız ve mahalle komitelerimiz ile iş birliği yaparak bir ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Mahallelerimizin öncelikleri farklı olabilir. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın istemediği bir yatırımı o mahalleye yapmayız."

Belediye bütçesinin kullanımında şeffaflık ve titizlik üzerinde duran Özdemir, kaynakların doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekti: "Harcadığımız bütçe belediyenin değil, vatandaşın parasıdır. Biz vatandaşın verdiği parayı yatırıma dönüştürüyoruz. Bu yüzden dayanışmamız çok önemli. Hepimiz çok titiz olmalı ve bu kaynağı en doğru şekilde harcamalıyız".

Projeler ve sosyal yatırımlar

2025 yılında birçok projenin tamamlandığını söyleyen Başkan Özdemir, bu dönemde 7 park yapılarak toplam park sayısının 426ya çıkarıldığını açıkladı. Eğitim ve sosyal desteğin öncelikleri arasında olduğunu belirten Özdemir, belediyeye ait kreşlerin Bursa’daki en iyi eğitim veren kreşler arasında olduğuna dikkat çekti: "Belediyemiz bünyesindeki kreşler Bursa’daki en iyi eğitimi veren kreşler arasında. Herkes çocuğunun buralarda eğitim görmesini istiyor."

Bu yıl içinde Minareliçavuş ve İhsaniye mahallelerinde açılan kreşlerle şu anda 428 öğrenciye eğitim verildiği bilgisini paylaşan Özdemir, Dumlupınar, Çalı ve Balkan mahallelerinde yeni kreş çalışmaları sürdürüldüğünü söyledi.

Kırsal kalkınma ve turizm hedefleri

İlçenin kırsal mahallelerindeki internet sorununu büyük ölçüde çözdüklerini belirten Özdemir, 38 noktada ücretsiz internet hizmeti sağlandığını ifade etti. Tarım topraklarının korunması için kooperatifleşmenin önemine vurgu yapan Özdemir, tarım ve turizmi bütüncül bir yaklaşımla ele alacaklarını anlattı: "Akçalar, Fadıllı, Ayvaköy ve Gölyazı bölgesini bir turizm platformu içinde düşünüyoruz. Amacımız sadece günübirlik ziyaretler değil, konaklamalı turizmi sağlamak. İnsanlar; inciriyle, doğasıyla, yamaç paraşütüyle o bölgede vakit geçirmeli. Tarımla turizmi birleştirerek çiftçimizin, köylümüzün para kazanmasını sağlamalıyız. Eğer topraktan para kazanılırsa, kimse toprağını satmak zorunda kalmaz."

Nilüfer'de tarımı destekleyen yatırımlar olarak kooperatifler, örnek ürün denemeleri, Hasanağa Gıda Merkezi ve Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi gibi projelerden söz eden Özdemir, kooperatif modeliyle işletilecek bir zeytinyağı sıkma tesisi kuracaklarının müjdesini verdi.

Başarılar ve hedefler

2025 yılında elde edilen ulusal ve uluslararası başarıların ortak çalışmanın sonucu olduğunu belirten Özdemir, Nilüfer'in 2025'te sosyoekonomik gelişmişlik açısından Türkiye'deki ilçeler arasında 8'inci sıradan 5'inci sıraya yükseldiğini aktardı. Ayrıca 2025'te kazandıkları 5 prestijli ödül'ün ortak çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti ve hedeflerini şöyle özetledi: "Hedefimiz önümüzdeki süreçte Türkiye’nin en üst noktasındaki ilçelerinden biri olmak".

Kreş sayılarının artırılması, kadın ve gençlere yönelik projeler ile dezavantajlı gruplara sağlanan istihdam desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Özdemir, 2026 yılının Nilüfer için daha verimli geçeceğini söyledi.

Muhtarların değerlendirmesi

Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, 2025 boyunca mahallelerin ihtiyaçlarını merkeze alan bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bayraktar, muhtarların vatandaşlardan gelen bildirimleri belediyeyle paylaşarak çözüm süreçlerine aktif şekilde katkı sağladığını söyledi: "Nilüfer Belediyesi ile muhtarlarımız arasında kurulan güçlü iletişim ve iş birliği hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde mahallelerimize ulaşmasını sağladı".

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise yeni yılın pozitif çalışmaların arttığı bir yıl olması temennisinde bulunarak, "Hep birlikte Nilüfer’i gerçek anlamda gülümsetelim" dedi.

Toplantıda muhtarlar, mahallelerinin sorun ve taleplerini Başkan Şadi Özdemir’e ileterek çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundular.

