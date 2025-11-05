KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri

'Vizyon Buluşmaları' kapsamında düzenlendi

Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Vizyon Buluşmaları' programı kapsamında, Karabük Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Polat öğretmenlere yapay zekânın yabancı dil öğretimindeki kullanımlarına dair kapsamlı bir seminer verdi.

Karabük Üniversitesi, yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla etkinlikte ön plana çıktı. Seminere, Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Vedat Terlemez, Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Osman Çepni ve Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç ile çok sayıda İngilizce öğretmeni katıldı.

Doç. Dr. Mustafa Polat, Yabancı Dil Öğretiminde Yapay Zekâ başlıklı sunumunda, yapay zekâ teknolojilerinin eğitimdeki rolü, yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek güncel dijital araçlar ve bu teknolojilerin sınıf içi uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Katılımcılar, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve geri bildirim mekanizmaları üzerine interaktif oturumlarda görüş alışverişinde bulundu.

Doç. Dr. Polat, editörlüğünü yaptığı 'Yabancı Dil Öğretiminde Yapay Zekâ' adlı kitap hakkında da bilgi verdi. Seminerde şu ifadeleri kullandı: "Bu dönüşümün en hızlı ve görünür biçimde hissedildiği alanların başında yabancı dil eğitimi geliyor. Yapay zekâ destekli doğal dil işleme ve büyük dil modelleri; kişiselleştirilmiş öğrenme yollarının tasarlanmasına, anlık ve nitelikli geri bildirim döngülerinin oluşturulmasına imkan sağlıyor."

Polat, kitabın dönüşümü hem kuramsal hem de uygulamalı yönleriyle ele aldığını, yabancı dil öğretimi alanında yapay zekâya odaklanan ilk kapsamlı Türkçe çalışma olduğunu vurguladı ve eserin uluslararası ölçekte de referans bir kaynak olmayı hedeflediğini belirtti.

