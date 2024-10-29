KDP Siyasi Büro Üyesi Hawrami'den Yeni Hükümet Açıklamaları

KDP Siyasi Büro Üyesi Hemin Hawrami'nden Açıklamalar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimlerinde birinci olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hawrami, yeni hükümetin kurulumu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hükümet Kurulum Süreci

Hawrami, Erbil'de gerçekleştirilen basın toplantısında, kurulacak yeni hükümet için hiçbir tarafı veto etmeyeceklerini ifade etti. 10. hükümeti kurma adına bir program belirlediklerini söyleyen Hawrami, bu programı "tek hükümet, tek meclis, tek Peşmerge gücü ve tek bölge" olarak özetledi.

Hükümet kurulum sürecinde, taraflar arasında görüşmelerin yapılacağını belirten Hawrami, "Hükümetin kurulumunda hiçbir tarafı veto etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

IKBY Milletvekili Seçimleri Sonuçları

IKBY'de 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimleri sonucunda KDP birinci, KYB ikinci, Yeni Nesil Hareketi üçüncü, ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) dördüncü sırada yer aldı. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından, en fazla oyu alan partinin hükümeti kurması için 90 günlük süreye sahip olduğu belirtildi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun kesin seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor. Şu anki sonuçlara göre, 100 sandalyeli mecliste KDP'nin 39, KYB'nin 23, Yeni Nesil Hareketi'nin 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi'nin 3, Halwest Hareketi'nin 4, Halk Cephesi'nin 2, Goran'ın 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu'nun 1 sandalye aldığı tahmin ediliyor.