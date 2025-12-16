Keçiören'de 'Kırmızı Başlıklı Kız' Müzikali Çocuklarla Buluştu

Keçiören'de 'Kırmızı Başlıklı Kız' müzikali miniklerle buluştu

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen Kırmızı Başlıklı Kız müzikali, Keçiörenli ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Müzik ve tiyatronun bir arada sunulduğu tek perde oyun, minik izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Oyun, eğlence ve eğitim bir arada sundu

Hafta sonu düzenlenen gösteride, çocuklar hem eğlendi hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Daha önce sahnelenen Tembel Ayşe müzikalinin ardından küçük seyirciler bu kez Kırmızı Başlıklı Kız ile tiyatronun renkli dünyasında yeniden buluştu.

Doğa ve hayvan sevgisi vurgusu

Oyun, çocuklara doğa ve hayvan sevgisi, ağaçlara zarar vermeme ve çevreyi koruma mesajlarını eğlenceli bir dille aktardı. Sahnedeki vurgular arasında hayvanlar için su ve mama kapları bırakılması gibi farkındalık yaratmaya yönelik çağrılar öne çıktı.

Çocuklar ve ailelerden olumlu geri dönüş

Gösterinin ardından duygularını paylaşan minik izleyiciler oyunu çok sevdiklerini belirtirken, çocuklarıyla birlikte tiyatro keyfi yaşayan aileler de Keçiören Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerine verdiği önemi memnuniyetle karşıladı ve Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ekibine teşekkür etti.

Başkan Özarslan'dan mesaj

Mesut Özarslan, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine verdikleri önemi vurgulayarak, "Çocuklarımızın sanatsal, kültürel ve çevresel farkındalıklarının gelişmesi bizim için çok kıymetli. Tiyatro oyunlarımızla çocuklarımızı hem eğlendiriyor hem de doğa ve hayvan sevgisi gibi önemli değerlerle buluşturuyoruz. Keçiören Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan minik hemşehrilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ MÜZİKALİ KEÇİÖRENLİ AİLELERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ.