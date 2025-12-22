Keçiören'de Ücretsiz Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'ne Yoğun İlgi

Keçiören'de Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'ne Yoğun İlgi

Keçiören Belediyesi’ne ait Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, ücretsiz hizmetiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tesis, haftanın 6 günü hizmet veriyor ve yalnızca Pazartesi günleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapalı bulunuyor.

Hafta içi günlerde hem çocuklar hem de yetişkinler tesisten faydalanabiliyor; hafta sonları ise yalnızca 5-17 yaş aralığındaki çocuklar ücretsiz olarak buz pateni yapabiliyor.

Ziyaretçi ve Randevu Kuralları

Haftalık ortalama 800 ila bin kişi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'ni ziyaret ediyor. Tesisin düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla randevu sistemi uygulanıyor; aynı anda en fazla 20 kişi piste çıkabiliyor, seanslar 30 dakika sürüyor ve her vatandaş günde yalnızca bir seans kullanabiliyor. Randevusuz girişlere izin verilmiyor.

Okullar ve Grup Başvuruları

Grup halinde kullanmak isteyen okul ve kreşler için özel imkânlar sunuluyor. Dilekçe ile başvuran eğitim kurumları için uygun seans planlaması yapılarak öğrencilerin buz pateni deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Hizmet Saatleri ve İletişim

Tesis, Pazartesi hariç haftanın diğer günlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Randevu işlemleri 09.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı adresindeki tesisle ilgili detaylı bilgi ve randevu için 0501 710 04 49 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabiliyor.

