Kefken Açıklarında Gemi Yangını: 25 Mürettebat Kurtarıldı, Hastaneye Sevk Edildi

Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide çıkan yangında 25 mürettebat kurtarıldı; tedbiren Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk edilecek, yangın sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 23:04
Kefken Açıklarında Gemi Yangını: 25 Mürettebat Kurtarıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide çıkan yangında, 25 personel sağ olarak tahliye edildi. Vali İlhami Aktaş mürettebatın genel durumunun iyi olduğunu bildirirken, tedbiren hastaneye sevk edileceklerini açıkladı. Yetkililer, yangının hala devam ettiğini belirtti.

Olayın Seyri

Karadeniz’de, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda gemideki 25 kişi tahliye edilerek, kıyı emniyeti gemisi ile karaya çıkarıldı.

Vali İlhami Aktaş'ın Açıklamaları

Bölgeye giderek mürettebattan bilgi alan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Saat 17.00 sularında, bugün hareket halinde olan bir gemide, sebebi henüz netleşmemiş yangın meydana geldi. Yangının çıktığı gemi, Kandıra ilçemize bağlı Kefken Sahili’nin 28 mil açığında bulunuyordu. Olay duyulur duyulmaz Ulaştırma Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızlı şekilde müdahalede bulundu. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte hareket eden Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörler gemiye yanaştı. İlk amaç mürettebatı kurtarmaktı. Yangın tehlikesi altındaki 25 mürettebat, ekiplerimizin hızlı ve ivedi çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. Şu anda Kefken Limanı’na ulaşmış durumdalar. Olay duyulduğu anda bölgeye yönlendirilen ambulans ekiplerimiz, mürettebatın ilk müdahalelerini yapıyor ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor."

Vali Aktaş ayrıca şunları kaydetti:

"Hem mürettebattan hem geminin kaptanından hem de kurtarma ekiplerinden herhangi bir yaralanmalarının olmadığını aktarıyorum. Genel durumları iyi, ayaktalar. İlk tedavilerinin ardından tedbiren Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk edilip tekrar kontrolden geçirilecekler. Olay duyulur duyulmaz hem karada hem denizde yapılması gereken bütün işlemler ivedilikle yerine getirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüzle yaptığımız telefon görüşmesinde, yangının hala sürdüğü; büyük kurtarma gemimiz Nene Hatun ile bir römorkörün yangına müdahale etmek üzere bölgede olduğu bilgisi verilmiştir. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiştir. Bilgi kesinleştikçe açıklama yapılacaktır. Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi dahil tüm kurumlarımız görevlerinin başındadır. Büyük bir yangın. 25 kişiyi sağ salim kurtaran arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Olayla ilgili soruşturma ve söndürme çalışmaları sürüyor; yetkililer ilerleyen saatlerde ek bilgi paylaşacağını bildirdi.

