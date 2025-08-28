DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Kefr Malik'te 300 koyun çalındı: Çoban darbedildi, ambulansa izin verilmedi

Kefr Malik'te İsraillilerin saldırısında 300 koyun gasbedildi; çoban Mustafa Rebia darbedildi ve ambulansın geçişine izin verilmedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:45
Kefr Malik'te 300 koyun çalındı: Çoban darbedildi, ambulansa izin verilmedi

Kefr Malik'te 300 koyun gasbedildi, çoban yaralandı

WAFA kaynakları: Ayn Samiye bölgesinde saldırı düzenlendi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyünde fanatik Yahudiler, köyün doğusundaki Ayn Samiye bölgesinde bölgedeki çobanlara saldırdı.

Saldırıda, hayvancılıkla uğraşan Halid Guneymat ve Mustafa Rebia'ya ait 300 koyun gasbedildi. Çoban Mustafa Rebia, saldırıya karşı koymaya çalıştığı sırada darbedilerek yaralandı.

Görgü tanıkları, yaralanan Rebia'ya müdahale için gelen ambulansın bölgedeki İsrail askerleri tarafından geçişine izin verilmediğini aktardı.

Haberde ayrıca başka bir İsrailli grubun Ramallah'ın doğusundaki Taybe köyüne baskın düzenleyerek çevreye zarar verdiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilerin saldırılarında artışın dikkati çektiği vurgulandı. Fanatik Yahudilerin sık sık Filistin köyleri ve beldelerine saldırıp evleri ve araçları ateşe verdiği, İsrailli gaspçıların Batı Şeria'da Filistinlilere karşı silahlı saldırılar da düzenlediği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 13 Filistinli İsrailli gaspçılar tarafından öldürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
Suriyeli Halit'in Çağrısı Karşılandı: Türk Kızılay Evi Onardı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım