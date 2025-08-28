Kefr Malik'te 300 koyun çalındı: Çoban darbedildi, ambulansa izin verilmedi

Kefr Malik'te 300 koyun gasbedildi, çoban yaralandı

WAFA kaynakları: Ayn Samiye bölgesinde saldırı düzenlendi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kefr Malik köyünde fanatik Yahudiler, köyün doğusundaki Ayn Samiye bölgesinde bölgedeki çobanlara saldırdı.

Saldırıda, hayvancılıkla uğraşan Halid Guneymat ve Mustafa Rebia'ya ait 300 koyun gasbedildi. Çoban Mustafa Rebia, saldırıya karşı koymaya çalıştığı sırada darbedilerek yaralandı.

Görgü tanıkları, yaralanan Rebia'ya müdahale için gelen ambulansın bölgedeki İsrail askerleri tarafından geçişine izin verilmediğini aktardı.

Haberde ayrıca başka bir İsrailli grubun Ramallah'ın doğusundaki Taybe köyüne baskın düzenleyerek çevreye zarar verdiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilerin saldırılarında artışın dikkati çektiği vurgulandı. Fanatik Yahudilerin sık sık Filistin köyleri ve beldelerine saldırıp evleri ve araçları ateşe verdiği, İsrailli gaspçıların Batı Şeria'da Filistinlilere karşı silahlı saldırılar da düzenlediği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 13 Filistinli İsrailli gaspçılar tarafından öldürüldü.