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Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim sergisi, Metin Sabancı Rehabilitasyon Merkezi tarafından açıldı ve 2 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 23:20
Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde hizmet alan çocuk, ergen ve yetişkinlerin emekleriyle oluşan "Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim" sergisi sanatseverlerle buluştu.

2025 Aile Yılı kapsamında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfının katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesinde açıldı.

Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin: "Güçlü toplum, güçlü aile ile mümkündür"

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, "Bizler bakanlıklar ve kurumlar olarak, büyük bir iş birliğiyle kadın ve çocuklarımızın güçlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sloganımız, 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum.' Valilik olarak da birçok projeyi hayata geçirdik ya da var olanların kapsamını genişlettik. Güçlü bir toplum, güçlü aileyle birlikte mümkün olur. Metin Sabancı Rehabilitasyon Merkezi de güçlü ailenin bir örneğini bu sergiyle bize göstermiş oldu." dedi.

"Burada görülen resimler, güzel kalplerin bir ifadesidir"

Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Emel Alanyalıoğlu, serginin arka planından bahsederek, "Acaba biz de yağlı boya bir tablo yapabilir miyiz?" sorusunun ardından projeyi Hayat Nur Artıran hocasına açtıklarını belirterek, "O da bu fikrimizi çok olumlu karşıladı. Kendisi bizlere destek oldu ve ortaya harika sonuçlar çıktı." şeklinde konuştu.

Çocukların Kalbinden Yansıyanlar

Prof. Dr. Mim Kemal Öke de sergiye katılan çocuklardan çok şey öğrendiğini ifade ederek, "İnsanın eline doğunca boş bir tuval verirler. Bu tuvali farklı renklerle güzelce işlemesi istenir. Resim böyle ortaya çıkar ve aslında bu insanın kalbinin bir yansımasıdır. Burada gördüğünüz resimler, güzel kalplerin bir ifadesidir." dedi.

Serginin Amacı ve İçeriği

Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Dr. Hayat Nur Artıran, serginin çocuklarının güzelliğinin bir tezahürü olduğuna dikkat çekerek, "Kelile ve Dimne'den kendi gönüllerine yansıyanları bizle buluşturdukları için en büyük teşekkürü çocuklarımız hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Eğitmen sanatçı Meryem Günana ise serginin içeriği hakkında bilgi vererek, "Kelile ve Dimne, 3. yüzyılda bir Brahman keşişi tarafından kaleme alınan ve iki çakalın anlattığı bir meseldir. Bu meselde adaleti temsil eden çakaldır. Biz sergide bu kitaptaki minyatürleri esas aldık ve minyatürlerin hikayelerini çocuklarımıza anlattık. Onlar bu hikayeleri özümsediler ve ahlaki değerleri öne alan minyatürlerden kendilerinde kalanları eserlerine yansıttılar. Sergimiz, Kelile ve Dimne'deki minyatürlerin çocuklarımızdaki izdüşümleridir." dedi.

Etkinlik Kapsamında Türkü ve Şarkılar Dinletildi

Etkinlik kapsamında ayrıca Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Dr. Oya Aydın, Barış Coşkun ve Hasan Aktaş'ın destek verdikleri rehabilitasyon gören çocuklardan oluşan koro bir konser verdi. Sergide resim, seramik, çini ve cam altı eserler yer alıyor.

Eğitmenler Meryem Günana, Mine Numanoğlu, Zeynep Çufalı, Dr. Oya Aydın ve Necla Külekçi'nin destekleriyle hazırlanan sergi, 2 Mayıs'a kadar görülebilecek.

"2025 Aile Yılı" kapsamında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şefik Can...

"2025 Aile Yılı" kapsamında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfının katkılarıyla gerçekleştirilen, Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde hizmet alan çocuk, ergen ve yetişkinlerin emekleriyle oluşan "Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim" sergisi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesinde açıldı.

"2025 Aile Yılı" kapsamında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şefik Can...

"2025 Aile Yılı" kapsamında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfının katkılarıyla gerçekleştirilen, Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde hizmet alan çocuk, ergen ve yetişkinlerin emekleriyle oluşan "Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim" sergisi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesinde açıldı.

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