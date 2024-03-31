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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:22
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

Okul bahçesinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Kimlik kontrolünün ardından oy pusulası ve zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.

Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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