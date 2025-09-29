Kemalpaşa'da Çöp Aktarma Noktasında Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor

Kemalpaşa'da Çöp Aktarma Noktasında Yangın

İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine aktarılması için Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöplerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Yangın, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı. Bölgedeki rüzgarın da etkili olduğu yangına müdahale sürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.