Kentucky'deki Sel Felaketi: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Kentucky'de meydana gelen sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:24
Kentucky'deki Sel Felaketi: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Kentucky'de Sel Faciası: Sekiz Can Gitti

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan felaket, ağır yağışların neden olduğu selle damgasını vurdu. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel felaketi, birçok kişinin kurtarılmayı beklediği bir duruma yol açtı.

Selin Nedenleri ve Vali'nin Açıklamaları

Kentucky'deki şiddetli yağış, nehirlerin taşmasına ve yolların suyla kaplanmasına neden oldu. Eyalet Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, selin yarattığı olumsuz koşullara dikkat çekti. Vali, can kayıplarının arasında bir kadın ve 7 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu belirtti.

Beshaer, ölümlerin çoğunun arabaların suda mahsur kalması sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Eyalet genelinde kurtarma çalışmaları sürdürülmekte. Yüzlerce kişi, selden etkilenen bölgelerde güvenli bir şekilde kurtarılmayı bekliyor.

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