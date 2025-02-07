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Kepçe Operatörünün Dikkati, Şarampole Devrilen Kar Motoru Sürücüsünü Kurtardı

Trabzon'da şarampole devrilen kar motoru sürücüsü, kepçe operatörünün dikkati sayesinde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:57
Kepçe Operatörünün Dikkati, Şarampole Devrilen Kar Motoru Sürücüsünü Kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir kepçe operatörünün dikkatli gözlemleri sayesinde şarampole devrilen kar motoru sürücüsü kurtarıldı. Hıdırnebi Yaylası yolu üzerinde kar motoruyla seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampolden yaklaşık 200 metre yükseklikteki alt yola devrilen Remzi Aygün’ün üzerinde kar birikintileri oluştu.

Olayın gerçekleştiği esnada, bölgede kar temizleme çalışması yapan kepçe operatörü Mustafa Sarı, kar motorunu fark ederek hemen durdu. Remzi Aygün’ü kendi imkanlarıyla çıkaramayan Sarı, durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine ulaşan jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Aygün’ü bulunduğu yerden çıkartarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırdı. Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karın altında önce bacağını gördüm. Daha sonra yanımdaki arkadaşımla birlikte üzerini temizlemeye başladık. Yaklaşık 200 metre yükseklikteki yoldan alt yola düşmüştü ve karla üzeri kapanmıştı, nefes alabilmesi için ilk olarak yüzünü açtık." dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, yolda kar temizleme...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, yolda kar temizleme çalışması yapan kepçe operatörü Mustafa Sarı ve arkadaşı fark etti. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Remzi Aygün'ü bulunduğu yerden çıkartarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırdı.

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