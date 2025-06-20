Kepsut'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün meydana gelen iki orman yangını, havadan ve karadan yapılan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangınlar, dün öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle başladı.

Yangınların Çıkış Noktaları ve Müdahale

Yangınların ilki, Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki yüksek ormanlık alanda başlamış; diğeri ise Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç'in Yeniköy Mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede etkili olmuştur. Yangın söndürme çalışmaları, gece saatlerine kadar aralıksız devam etmiştir.

Müdahale Gücü

Kontrollü bir şekilde devam eden yangın söndürme operasyonları, 43 arazöz, 13 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı, 12 hizmet aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 4 dozer, 3 grayder, 3 treyler ve diğer kurumlardan gelen 16 araç ile birlikte toplam 350 personel ile gerçekleştirildi.

Soğutma ve Hasar Tespit Çalışmaları

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Gözaltılar

Yangınlara ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı ile ilgili jandarmadaki işlemler sürmektedir.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan 2 orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan 2 orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.