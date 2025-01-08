Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Adliyeye Sevk Edildi

Kerimcan Durmaz Adliye Yolu

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz, bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerinin hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapması üzerine odaklandı.

Emniyet İşlemleri Tamamlandı

Daha önce emniyetteki işlemleri tamamlanan Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet etmekle suçlanan Kerimcan Durmaz, ardından adliye süreçlerine dahil edildi.