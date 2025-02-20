Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahse Teşvik İddiasıyla Tahliye Edildi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:46
Kerimcan Durmaz Yasa Dışı Bahse Teşvik İddiasıyla Tahliye Edildi

Kerimcan Durmaz'ın Tahliye Kararı Verildi

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmaya, Durmaz'ın avukatları ve ailesi de katıldı.

Duruşma Detayları

Kendini sanatçı ve lise mezunu olarak tanıtan Durmaz, aylık gelirini 500 bin lira olarak beyan etti. Savunmasında, menajeri Tayfun Fişek tarafından Malta'daki bir gece kulübünde sahne alması için teklif edildiğini belirtti. Durmaz, Malta'da içerik üretmek için bu teklifi kabul ettiğini söyledi.

Yasa Dışı Bahis Reklamı İddiası

Malta'da sahne performansı esnasında arkasındaki ekrana yansıtılan yasa dışı bahis reklamlarını görmediğini savunan Durmaz, ekibinin olsa bu durumu engelleyebileceğini ifade etti. Ayrıca, duruşmada şampanya gönderildiği ancak istediği markanın gelmediğini belirterek, bu nedenle yasa dışı bahis teşviğiyle suçlandığını söyledi.

Tanık İfadeleri

Tahliye talebi sonrası, menajeri Tayfun Fişek de tanık olarak dinlendi. Fişek, vizesiz olduğundan dolayı Malta'ya gidemediklerini açıkladı. Durmaz'ın avukatları ise, müvekkilinin sosyal medya hesaplarında yapılan yasa dışı bahis reklamlarının habersiz ve izinsiz yapıldığını öne sürdü.

Mahkeme Kararı ve İddianame

Mahkeme, duruşmada alınan ifadeler ve talepler ışığında Durmaz'ın tahliyesine karar verdi. İddianamede, Durmaz'ın yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek topluma zarar verdiği belirtildi. Ceza istemi ise 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis olarak belirlendi. Dava süreci devam ediyor.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkan sosyal medya...

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tahliyesine karar verildi. Durmaz'ın ailesi ve arkadaşları, duruşmayı salonun dışından izledi.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkan sosyal medya...

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tahliyesine karar verildi. Durmaz'ın ailesi ve arkadaşları, duruşmayı salonun dışından izledi.

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