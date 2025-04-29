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Kerkük'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Kerkük'te düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı ve dayanışma mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 00:07
Kerkük'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Kerkük'te Gazze'ye Destek Gösterisi

Irak'ın Kerkük kentinde, Gazze ile dayanışma amacıyla düzenlenen gösteride, İsrail’in saldırıları kınandı. Kerkük valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde "Dayan Gazze", "Boykot bir görevdir", "Normalleşmeye hayır", "Kerkük, Gazze'yi unutmadı ve unutmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.

Dayanışma ve Koruma Çağrısı

Kerkük Kadın Hakları Derneği Sözcüsü Sündüs Şükür Nuri, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki kadın ve çocukların korunması gerektiğini vurguladı. Nuri, Gazze'de ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlatarak, uluslararası kamuoyunun Gazze'deki vahşete acilen müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çocukların Kurtarılması İçin Çağrı

Nuri, “İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de çocukların hedef alındığını” belirterek, "Gazze'deki çocukları ve kadınları kurtarın." diyerek çağrıda bulundu.

İkici Kez Gösteri

Gösteriye katılan Kerküklü İmam ve Hatip Celil İbrahim, Gazze halkıyla dayanışmak amacıyla son iki hafta içinde ikinci kez gösteri yaptıklarını dile getirdi. İbrahim, "Artık Gazzeli çocuklar ölmesin" ifadesini kullanarak, Gazze'deki ateşin sönmesi için İslam dünyasının hemen müdahale etmesini istedi.

Irak'ın Kerkük kentinde Gazze'yle dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail’in saldırıları...

Irak'ın Kerkük kentinde Gazze'yle dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail’in saldırıları kınandı. Kerkük valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde, "Dayan Gazze", "Boykot bir görevdir", "Normalleşmeye hayır", "Kerkük, Gazze'yi unutmadı ve unutmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.

Irak'ın Kerkük kentinde Gazze'yle dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail’in saldırıları...

Irak'ın Kerkük kentinde Gazze'yle dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail’in saldırıları kınandı. Kerkük valilik binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde, "Dayan Gazze", "Boykot bir görevdir", "Normalleşmeye hayır", "Kerkük, Gazze'yi unutmadı ve unutmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.

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