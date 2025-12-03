Keşan'da Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: Sürücü E.H. Yaralandı

Keşan'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu sürücü E.H. yaralandı; sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, E.H. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:58
Keşan'da Trafik Kazası: Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı

Bir kişi yaralandı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu E.H. adlı sürücü yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Caddesi'nden çarşı merkezine seyir halinde olan 22 AEC 377 plakalı motosikleti kullanan E.H. ile karşı yönden gelerek Fatih Sokak'a dönüş yapmak isteyen 34 CIS 219 plakalı kamyonetin sürücüsü F.B. arasında gerçekleşti.

Çarpışma sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan E.H., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

