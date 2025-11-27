Keskin'de Yüzlerce Ağaç Kesimi Tepki Çekti: '40 Yılda Büyüdü, 4 Günde Yok Edildi'

Keskin'de Yüzlerce Ağaç Kesimine Vatandaş Tepkisi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Gündoğdu Mahallesi At Tepesi mevkiinde, badem ve çam ağaçlarının yok edildiği iddiası bölge halkında büyük tepki yarattı. Vatandaşlar doğanın tahrip edilmemesini isterken, havadan kaydedilen görüntülerde iş makineleriyle çok sayıda ağacın söküldüğü görüldü.

Proje ve mülkiyet

AG Mars Yenilenebilir Elektrik ve Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütüldüğü belirtilen güneş enerjisi paneli projesinin uygulanacağı arazinin daha önce Keskin Belediyesi tarafından satıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Vatandaşların tepkileri

Şevket Özçelik, ağaçların sökülmesinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, 'İnsan eliyle dikilen meyvelerimiz, çamlarımız şimdi yine insan eliyle yok ediliyor. Zaten yeşil alanımız yok, bir buramız var. Burayı da söküyorlar, tamamen çölleşiyoruz' dedi. Özçelik, At Tepesi'nin yağış toplayan bir orman niteliğinde olduğunu ve bu uygulamanın ilçeyi gelecekte susuz ve kurak bırakabileceğini vurguladı. 'Bin 240 dönüm yer katledildi' ifadelerini kullandı.

İsa Mermer ise bölgedeki çam ağaçlarının 40 yıl önce dikildiğini belirterek, 'Bu çamlar 40 sene önce babamlar, amcamlar tarafından dikilmiş. Bizim nefesimiz burası, oksijenimiz. 40 yılda büyüyen ağaç 4 günde sökülüp gidiyor. Yazıklar olsun' diye konuştu. Mermer, küçükbaş hayvancılık ve mera alanlarının yok olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Endişeler ve talepler

Sahadaki kesim sınırının genişleyebileceği iddiaları bölge sakinlerinde kaygı yarattı. Vatandaşlar, Gündoğdu Mahallesi'nde uzun yıllardır yapılan hayvancılık ve arıcılığın zarar gördüğünü belirterek çalışmaların durdurulmasını, alanın korunmasını ve ormanın yeniden dikilmesini talep ediyor.

KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE GÜNEŞ PANELİ PROJESİ İÇİN YÜZLERCE AĞACIN YOK EDİLDİĞİ İDDİASINA TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLAR, DOĞANIN TAHRİP EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.