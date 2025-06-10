Keşm Adası'ndaki Gelenek: Develerin Deniz Banyosu

İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'na yakın konumda yer alan Keşm Adası, develeri ile yapılan ilginç gelenek ile dikkat çekiyor. Yaz aylarında, adadaki çobanlar, hem temizlik hem de deniz suyunun şifalı etkisi dolayısıyla develerine "deniz banyosu" yaptırıyor.

Yazın sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği Keşm, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel gelenekleriyle de tanınmaktadır. Zira, sıcak havaların başlamasıyla adanın kıyılarında develerin denize girmesi için çobanlar tarafından gruplar halinde sahile indirilmeleri alışılmadık bir manzara sunmaktadır.

Sabahın erken saatlerinde, Süheyl köyü kıyısında denizin serinliğine bırakılan develer, vücut ısılarını dengelemek ve deniz suyunun parazitlerden arındırıcı etkisinden faydalanmak üzere sabah serinliğinde denize giriyor. Bu gelenek, adanın yerel halkının önemli bir geçim kaynağı olan develer için büyük bir avantaj sağlıyor.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'ndan rehber İbrahim Hankah, yaz aylarında develerin sıcaklıklardan bunaldığını ve bu nedenle sabah serinliğinde denize götürüldüklerini aktardı. Hankah, "Bu sayede hem temizlenip arınıyorlar hem de bedenlerindeki parazitlerden kurtuluyorlar" şeklinde ifade etti.

Hankah, yaz sıcakları bastırdığında oluşan bu geleneğin asırlardır sürdürüldüğünü belirterek, adalıların develerle olan ilişkisini ve geçim kaynaklarını da vurguladı. Yıllar boyunca, Keşm Adası halkı, bu gelenekteki tutarlılığını sürdürerek kültürel mirasa önemli bir katkı sağlamıştır. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu gelenek, doğa ve fotoğraf tutkunları için de eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'ndaki çobanlar, hem temizlik hem de tuzlu suyun şifalı etkisi dolayısıyla yaz aylarında develerine "deniz banyosu" yaptırıyor. Çobanlar eşliğinde gruplar halinde sahile indirilen develer, adanın en güzel sahillerinden birine ev sahipliği yapan Süheyl köyünün kıyısında sabahın erken saatlerinde denizin serinliğine kendilerini bırakıyor. Yerel halkın önemli geçim kaynaklarından sayılan develer, sıcak havalarda hem vücut ısılarını dengelemek hem de deniz suyunun şifalı etkisinden faydalanmaları için denizde çobanlar tarafından yıkanıyor. Deniz suyunun tuzlu yapısı, develerin derisindeki parazitlerden arınmasını sağlarken aynı zamanda yaraların da iyileşmesine yardımcı oluyor.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'ndaki çobanlar, hem temizlik hem de tuzlu suyun şifalı etkisi dolayısıyla yaz aylarında develerine "deniz banyosu" yaptırıyor. Çobanlar eşliğinde gruplar halinde sahile indirilen develer, adanın en güzel sahillerinden birine ev sahipliği yapan Süheyl köyünün kıyısında sabahın erken saatlerinde denizin serinliğine kendilerini bırakıyor. Yerel halkın önemli geçim kaynaklarından sayılan develer, sıcak havalarda hem vücut ısılarını dengelemek hem de deniz suyunun şifalı etkisinden faydalanmaları için denizde çobanlar tarafından yıkanıyor. Deniz suyunun tuzlu yapısı, develerin derisindeki parazitlerden arınmasını sağlarken aynı zamanda yaraların da iyileşmesine yardımcı oluyor.