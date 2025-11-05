Kestel'de Afetlere Karşı Telsiz Altyapısıyle Kesintisiz İletişim

Telsiz dağıtımı ve ilk müdahale

Bursa'nın Kestel ilçesinde, afet anlarında iletişim kopukluklarını önlemek amacıyla telsiz altyapısı kuruldu. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, muhtarlıklara telsizlerin teslim edildiğini ve eğitimlerin verileceğini belirterek, "Afetlere karşı daha dirençli bir Kestel inşa ediyoruz" dedi.

Kestel Belediyesi, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarının ardından harekete geçti. İlçe genelindeki kırsal ve merkez mahalle muhtarlıklarına kurulan telsiz altyapısıyla, afet durumlarında kesintisiz iletişim ve hızlı koordinasyon hedefleniyor.

Proje kapsamında muhtarlara dağıtılan telsizlerle, muhtarlar ile belediye ekipleri arasında özellikle ilk müdahale saatlerinde doğrudan bağlantı kurulabilecek. Bu sayede yangın, sel ve heyelan gibi afetlerde koordinasyon kolaylaşacak ve müdahale süresi kısalacak.

Başkan Ferhat Erol'un açıklaması

"Hepimizin bildiği gibi bu yaz ne yazık ki Bursa’mız ve Kestel ilçemiz de dâhil olmak üzere birçok bölgemiz orman yangınlarıyla sınandı. Yangın felaketleri bir kez daha bize gösterdi ki, afet anlarında en kritik ihtiyaçlardan biri kesintisiz iletişimdir. İlçemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için önemli bir adım attık. Bugün burada kırsal ve merkez mahalle muhtarlıklarımız ile telsiz altyapısını devreye alıyor, kesintisiz ve bağımsız bir iletişim ağı kurduğumuzu duyuruyoruz. Tüm muhtarlarımıza telsizlerini teslim edecek, kullanım eğitimi vereceğiz. Bu sayede özellikle ilk müdahale saatlerinde iletişimin aksamaması sağlanmış olacak. Hatırlarsınız geçtiğimiz dönem yangın söndürme amaçlı su tankerlerini de köylerimize dağıtmıştık. Bu tankerler ve iletişim ağı sayesinde yangına erken müdahale imkânlarımızı ciddi şekilde artırıyoruz. Diğer taraftan sadece iletişim değil, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla da Kestel’i afetlere karşı dirençli hale getirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle dere yataklarının kontrol altına alınması, taşkın riskine karşı ‘sel önleme istinat duvarlarının inşası’ ve mevcut yapıların güçlendirilmesi gibi önemli adımlar atıyoruz. Bu çalışmalarla yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alıyoruz. Amacımız, her yönüyle güçlü, hazırlıklı ve afetlere karşı dayanıklı bir Kestel inşa etmek. Bu yolda attığımız her adım, vatandaşımızın can ve mal güvenliği içindir. Amacımız net, Kestel’i afetlere karşı daha dirençli, hazırlıklı ve dayanıklı bir şehir haline getirmek. Bu vizyonla çalışmaya devam edeceğiz"

Ferhat Erol, ifadelerini kullandı.

