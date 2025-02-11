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Kıbrıslı Türk İş İnsanı Asil Nadir Toprağa Verildi

Asil Nadir, KKTC'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Nadir, Kıbrıs Türk halkı için önemli bir figürdü.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:01
Kıbrıslı Türk İş İnsanı Asil Nadir Toprağa Verildi

Kıbrıslı Türk İş İnsanı Asil Nadir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir (83), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da toprağa verildi.

Asil Nadir için ilk cenaze töreni Nadir Şirketler Grubu binası önünde gerçekleştirildi. Cenaze, daha sonra Suat Günsel Camiine götürülerek öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

Nadir'in cenaze törenine ailesinin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninden sonra konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Asil Nadir'in Kıbrıs Türkleri için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Asil Nadir bu topraklarda doğdu, büyüdü. 80'li yıllarda ambargolara meydan okuyarak adeta Kıbrıs Türkü'nün medarıiftiharı oldu. İsmimizi bütün dünyaya duyurdu. Mücadelesini sonuna kadar sürdürdü" ifadelerini kullandı.

Tatar, Nadir'in yatırımlarıyla KKTC'ye büyük hizmetler verdiğini vurgulayarak, "Asil Nadir'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" diye ekledi.

Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir, 4 Şubat'tan bu yana Lefkoşa'da tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat Pazar günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir (83) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)...

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir (83) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir (83) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)...

Hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir (83) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da toprağa verildi.

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