Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Bass ile Suriye'yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li Yetkililerle Suriye'yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, geçiş süreci ve terör örgütleriyle ortak mücadele konularının ele alındığını belirtti. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşası için gereken adımlar üzerine, özellikle elektrik ve konut ihtiyacı konularında neler yapılabileceği üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını vurguladı.

Bu görüşme, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 4), ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili John Bass (sol 4) ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.