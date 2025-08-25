DOLAR
Kilis'te 2 Yaşındaki A.A.'nın Cenazesi Suriye'ye Gönderildi

Kilis'te kaybolduktan iki gün sonra su kuyusunda ölü bulunan 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A.'nın cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edilip Halep'e gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:01
Kilis'te kaybolduktan iki gün sonra su kuyusunda ölü bulunan 2 yaşındaki Suriye uyruklu A.A.'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek ülkesine gönderildi.

Olayın Detayları

Olay, Ketenciler Mahallesi Çırazoğlu Sokak'ta 23 Ağustos'ta kaybolan A.A. için başlatılan arama çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Aramalar sonucu çocuğun cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Arama ve Buluntu

Arama çalışmaları; polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak çabasıyla yürütüldü. Bulunduğunda cenaze, inceleme için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine götürüldü.

Otopsi ve Nakil

Hastanedeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze aileye teslim edildi. Defnedilmek üzere cenaze, Öncüpınar Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'nin Halep kentine gönderildi.

