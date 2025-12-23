Kilis'te Yapay Zeka Destekli Yerli Malı Haftası Klibi Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Kilis'te yapay zeka destekli Yerli Malı Haftası klibi dikkat çekti

Ekrem Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde öğretmen ve öğrencilerin Yerli Malı Haftası için hazırladığı yapay zeka destekli klip, sosyal medyada geniş beğeni topladı. Çalışma, okulun proje okulu modeli kapsamında ortaokul öğrencilerinin de katılımıyla hazırlandı ve öğrencilerin görsel hafızasını güçlendirmeye katkı sağladı.

Proje okulu modeli ve eğitimde yapay zeka

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Her lisenin kendi bünyesinde ortaokul barındırabilmesi" anlayışıyla uygulanan proje okulu modelinde gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerin derslere katılımını artırırken yapay zekanın eğitimde etkin kullanımının öğrenme sürecine katkısını ortaya koydu. Hazırlanan klip, görsellik ve teknolojiyi birleştirerek konuların kalıcı öğrenimini hedefliyor.

Öğrencilerden olumlu geri bildirimler

10. sınıf öğrencisi Esma Bayramoğlu çalışmayı değerlendirirken, "Yapay zekanın öğrenme sürecimde bana çok katkı sağladığını düşünüyorum. Görselliğin fazla olması konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Öğretmenlerimiz yapay zekayı çok etkin ve doğru kullanıyor. Gülcan hocamızın hazırladığı yapay zeka projesi de oldukça etkileyici ve akılda kalıcıydı" ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi Sümeyye Yılmaz ise, "Yapay zeka dersleri daha hızlı ve kalıcı öğrenmemi sağlıyor. Konuları görsel olarak işlediğimiz için yıllar geçse bile unutmayacağımı düşünüyorum. Kimya zor bir ders ama Gülcan öğretmenimiz sayesinde yapay zekayla daha anlaşılır ve eğlenceli hale geliyor" diyerek çalışmanın öğrenme üzerindeki olumlu etkisini vurguladı.

Öğretmen değerlendirmesi

Kimya öğretmeni Gülcan Aydoğdu çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirterek, "Yapay zeka, derslerde soyut kavramları daha eğlenceli ve kalıcı hale getiriyor. Bu nedenle derslerimde sıkça kullanıyorum. Öğrenciler konuları uzun süre hatırlıyor, dersler daha keyifli geçiyor. Öğrencilerim 'kimya dersini heyecanla bekliyoruz' dediğinde çok mutlu oluyorum. Bu durum notlarına da olumlu yansıyor. En çok hatırladıkları şey, birlikte yaptığımız etkinlikler oluyor" dedi.

Hazırlanan klip, eğitimde yapay zekanın uygulamalı örneklerinden biri olarak öne çıkarken, sosyal medyada aldığı olumlu tepkiler çalışmanın yaygınlaştırılmasına yönelik ilgiyi artırdı.

