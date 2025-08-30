Kıraç Denizli'de 30 Ağustos Konseriyle Sahne Aldı
Denizli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde şarkıcı Kıraç hayranlarıyla buluştu.
Konser Detayları
Denizli Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahne alan Kıraç, yaklaşık 2 saat boyunca performans sergiledi.
"Endamın yeter" ve "Gidiyorum" gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, meydanı dolduran izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Konserin sonunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kıraç'a bir plaket takdim etti.
