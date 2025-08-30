DOLAR
Kıraç Denizli'de 30 Ağustos Konseriyle Sahne Aldı

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıraç, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaklaşık 2 saat sahne alarak sevilen parçalarını seslendirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:35
Denizli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde şarkıcı Kıraç hayranlarıyla buluştu.

Konser Detayları

Denizli Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahne alan Kıraç, yaklaşık 2 saat boyunca performans sergiledi.

"Endamın yeter" ve "Gidiyorum" gibi sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, meydanı dolduran izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserin sonunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kıraç'a bir plaket takdim etti.

